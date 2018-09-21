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Bursa'da 13 FETÖ'cü tutuklandı

Bursa'da 13 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı. Çıkarıldıkları mahkemece 13'ü cezaevine gönderildi.

AA | 21.09.2018 - 22:31..
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Bursa'da FETÖ üyeleri tarafından "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Bursa'da 13 FETÖ'cü tutuklandı

4 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkartılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte ait kapatılan şirketlerde çalışan ve haklarında Bursa, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yakalama kararı çıkartılan bazı zanlıların Bursa'da saklandığını tespit etmişti. Merkez Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerindeki 13 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 kişiyi gözaltına almıştı.

Bursa'da 13 FETÖ'cü tutuklandı

Bursa'da 13 FETÖ'cü tutuklandı

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