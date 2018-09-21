Bursa'da 13 FETÖ'cü tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kiracısı tarafından tüfekle vurulan ev sahibi kadın hayatını kaybetti, eşi ile 7 yaşındaki kızı yaralandı.

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Rodrigues: Fatih Terim beni güçlü biri yaptı

Galatasaray'ın son günlerdeki yıldızı Garry Rodrigues, UEFA'ya verdiği röportajda "Fatih Terim Galatasaray'a geldiğinde beni aldı ve bana çok güvendi." dedi.