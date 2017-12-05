Bursa’da 153 bin liralık dolandırıcılık

Berk İmamoğlu, ortağı ile hayata geçirdikleri "Seslenen Kitap" uygulamasını "Kitap Ayracı" sayfamız için anlattı.

2

Nobel Ödüllü William Faulkner’a göre iyi yazmanın temeli

Nobel Ödüllü William Faulkner'a göre iyi yazmanın temelinde yatan tek şey "kalp"ti ve ancak o zaman "gerçek" bir yazar olmaktan bahsedilebilirdi.