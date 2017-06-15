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Bursa'da 16 doktora FETÖ gözaltısı

FETÖ'ye yönelik operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de yer aldığı 16 doktor gözaltına alındı.

15.06.2017 - 10:39
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doctor

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kamu Hastaneleri Birliği ile sağlık ocaklarında doktor olarak çalışırken meslekten ihraç edilen ya da açığa alınan 21 doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 16 doktor gözaltına alındı.

5 FİRARİ VAR

Zanlıların evlerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 5 kişi aranıyor.

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