Bursa'da 19 aracın camını patlatan zanlılar yakalandı

Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler ve Erikli mahallelerinde çok sayıda aracın camını kırarak hırsızlık yapan M.E(17), O.D(17) ve Ö.Y (44) takibe alındı.

Güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler, Ekipler zanlıların Yıldırım ilçesine bağlı Güllük mahallesinde bir barakada kaldıklarını belirledi.

BARAKAYA OPERASYON YAPILDI

Barakayı bir süre takibe alan ekipler; sabah 06.30 sıralarında yaptıkları operasyonla şahısları yakaladı. Yakalanan şahısların en son çaldıkları yeşil renkli Şahin marka aracı da ele geçiren ekipler, zanlıların 12 aracı, 2 işyerini soyduğunu, 2 otomobili de çaldığını belirlediler.