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Bursa'da 2 bin polisle asayiş uygulaması

Bursa'da 2 bin polisle yapılan asayiş uygulamasında haklarında yakalama kararı bulunan 78 kişi yakalandı.

04.03.2017 - 10:43
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Kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesini önlemek, aranan kişilerin yakalanması, suç teşkil eden ve suç işlenmeye elverişli her türlü eşyanın ele geçirilmesi, il genelinde tesis edilen huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

2 BİN POLİSLE DENETİM

Merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 2 bin polisin katıldığı 24 saat süren uygulamada, yol kontrolleri ve umuma açık iş yerlerinde denetimler yapıldı.

Bursa'da 2 bin polisle asayiş uygulaması

ÇOK SAYIDA MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Uygulamada, 9 ruhsatsız tabanca ve 5 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 9 sigaramatik makinesi, "slot" olarak tabir edilen kollu 2 kumar makinesinin yanı sıra 156 gram uyuşturucu, 387 paket kaçak sigara ve sahte olduğu belirlenen toplam 850 liralık banknotlar ele geçirilerek bunlarla ilgili bazıkişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bursa'da 2 bin polisle asayiş uygulaması

78 KİŞİ YAKALANDI

Ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptıkları bin 578 kişiden haklarında arama kararı bulunan 78'ini yakaladı. Kontrol edilen 756 araçtan 86'i hakkında ise toplam 46 bin 225 lira cezai işlem uygulandı.

Bursa'da 2 bin polisle asayiş uygulaması

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