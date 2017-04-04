Bursa'da 2 bin polisle uyuşturucu operasyonu

Bursa'da 2 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 31 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

31 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 2 bin polis ile 6 özel eğimli narkotik köpeğinin de destek verdiği operasyona, polis helikopteri de katıldı. Mahallelerin 25 noktasında giriş ve çıkışları kontrol altına alan ekipler, denetim de yaptı. Evlere giren ekipler özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yaptı. Operasyonda 31 kişi gözaltına alınırken, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu madde ile 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bunlara ait mermi ve fişekler ele geçirildi.

"OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDECEK"

Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız da Meydancık Mahallesi'ne gelerek, operasyonu yerinde yönetti. Yıldız, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Vatandaşlarımızın bu konuda desteği çok önemli. Vatandaşlarımıza, medyamıza, muhtarlarımıza bize olan desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi. Öte yandan, operasyon anı helikopter ve polis kameralarına yansıdı.