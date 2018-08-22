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Bursa'da 2 katlı bina yandı

Nilüfer ilçesindeki yangında mahsur kalan iki kedi bütün aramalara karşın bulunamadı.

AA | 22.08.2018 - 12:22..
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Gümüştepe Mahallesi'ndeki Atatürk Kent Ormanı'nın yakınında bulunan dernek binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

HELİKOPTER DESTEKLİ MÜDAHALE

5 itfaiye aracı gönderilmesine rağmen binanın büyük bölümünün ahşap olması nedeniyle uzun süre kontrol altına alınamayan yangının ormanlık alana sıçramaması için bölgeye helikopter sevk edildi.

Bursa'da 2 katlı bina yandı

Bursa'da 2 katlı bina yandı VİDEO

KEDİLERE ULAŞILAMADI

Dernek yetkililerinin, binada iki kedi yavrusu olduğunu bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri, uzun süre kedileri bulmak için çaba gösterdi ancak yavrulara ulaşamadı. 
Bu esnada kedi yavrularının annesi, yanan binanın ve itfaiye ekiplerinin yanından ayrılmadı. Kedi yavrularının yangında telef olduğu tahmin ediliyor.

Bursa'da 2 katlı bina yandı

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendirilen yangında, dernek binasındaki birçok dini kitap ve Kur'an-ı Kerim zarar gördü.

Bursa'da 2 katlı bina yandı

Bursa'da 2 katlı bina yandı

Bursa'da 2 katlı bina yandı

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