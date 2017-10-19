Bursa'da 2 kişiye gözaltı 5 araca trafikten men cezası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 50 yıl sonra evine elektrik verilmesini sağladığı Hesna Uslu'yu konutunda ziyaret etti.

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Kırklareli'de doğalgazı kesilen kadının çağrısı hayatını değiştirdi

Kırklareli'de doğalgazı kesilen Filiz Talaşçıkaran'ın ağlayarak bıraktığı not, hem doğalgazını getirtti hem de bir evlat kazandırdı.