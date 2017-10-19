Bursa'da 2 kişiye gözaltı 5 araca trafikten men cezası

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Asayiş, Terör, Narkotik, Çevik Kuvvet, Motorize ekipler ve Trafik ekipleri, merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
5 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nce şehir genelinde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Bir adet ruhsatsız silah ve 15 gram esrarın ele geçirildiği uygulamada 2 kişi gözaltına alınırken, 2'si motosiklet 5 araç trafikten men edildi.
200 POLİS GÖREV ALDI
Özel Harekat Timi ve zırhlı araçlarla desteklenen uygulamaya yüzlerce polis katıldı. Uygulamanın en geniş kapsamlı şekilde gerçekleştirilen merkez Yıldırım İlçesi Meydancık Mahallesinde yaklaşık 200 polis görev aldı.