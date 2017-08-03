Bursa'da 2 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürülüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, 1 ay süren teknik takip ve fiziki izleme çalışma sonucu İstanbul'dan Bursa'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah getirecek bir uyuşturucu çetesinin izine ulaştı.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin otomobillerini takibe alan polis ekipleri, aracı merkez Osmangazi İlçesi'ndeki bir eve kadar takip etti. Özel Harekat ekiplerinin de desteği ile eve operasyon düzenleyen polis, 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 2 milyon lira olan 9 kilogram metamfetamin ile Ecstacy hap, esrar, 5 ruhsatsız tabanca, çok sayıda dolu fişek, 100 bin lira nakit para ve 2 lüks otomobil ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin en az 10 bin genci zehirleyebileceği bildirilirken, Bursa'da yapılan en kapsamlı uyuşturucu operasyonu olduğu belirtildi.

18 şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan nefes kesen operasyon polis kameralarına da yansıdı.

















