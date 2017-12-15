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Bursa'da 2 telefon dolandırıcısı yakalandı

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 2 dolandırıcı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA | 15.12.2017 - 17:03..
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Bursa'da yaşayan 67 yaşındaki M.Ö.'yü arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, M.Ö. adına 28 adet telefon hattı açıldığını söyledi.

30 BİN LİRA VERDİ

M.Ö.'den hesabındaki paraları çekip sivil polislere teslim etmesi istendi. M.Ö., bankadan 30 bin lira çekip, polis sandığı kişilere verdi.

İKİNCİ KEZ ARADILAR

M.Ö.'yü bir süre sonra arayan aynı kişiler, altınları olup olmadığını sordu. Altınlarının olmadığını ancak bankada 248 bin lira daha parasının olduğunu söyleyen M.Ö.'den bu parayı da çekmesini isteyen kişiler, ertesi gün bu paraları da almak için arayacaklarını söyledi.

Bursa'da 2 telefon dolandırıcısı yakalandı

POLİSE HABER VERDİLER

M.Ö., akşam eve gelen oğluna durumu anlattı, polise haber verildi. M.Ö., ertesi gün polisle iş birliği yapıp, dolandırıcıların yönlendirmesiyle belirlenen bankaya gidip evine döndü ve beklemeye başladı. Parayı almak için gelen A.K. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen Ş.L. ve İ.H. polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin İstanbul'dan Bursa'ya gelerek dolandırıcılık yaptığı öğrenildi.

Bursa'da 2 telefon dolandırıcısı yakalandı

BAŞKA MAĞDURLAR DA VAR

Şüphelilerden İ.H.'nin merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde başka bir kişinin aynı yöntemle 8 bin TL,  275 euro, 2 bilezik, 10 çeyrek altın, 2 Cumhuriyet altını, 1 adet bilezik, 1 kolye, 2 adet yüzüğünü dolandırdığı ortayı çıktı.

İ.H.'nin kendini polis ve savcı olarak tanıtıp, bir başka kişinin daha 6 bin 800 dolar parasını dolandırdığı belirlendi.

Emniyetteki sorgulamaları biten Ş.L, A.K. ve İ.H. adliyeye sevk edildi.

Bu arada şüphelilerin parayı almaya gelme anları da güvenlik kameraları ile görüntülendi.

Bursa'da 2 telefon dolandırıcısı yakalandı

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