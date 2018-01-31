Bursa'da 20 ev mühürlendi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen toprak kaymasının ardından 60 ev tahliye edilerek mühürlendi.

120 KİŞİ EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi Gürgür Sokak’ta toprak zeminin kayması ile çok sayıda evde geniş çatlaklar oluştu. Bahçelerin de kaydığı sokakta asfalt ikiye ayrıldı. Bazı evlerin duvarlarının yıkıldığı bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Evlerde yaşayan 120 kişi ise misafirhanelere ve yakınlarının evlerine yerleşti.





SOKAĞIN GİRİŞ ÇIKIŞLARI TRAFİĞE KAPATILDI

Belediye, evlerini boşaltmayan vatandaşları da uyarak tahliyeleri gerçekleştirdi. Olası bir faciaya karşı, sokağın giriş ve çıkışları, araç ile yaya trafiğine kapatılırken, polis ve zabıta ekiplerinin mahalledeki bekleyişi devam ediyor.



