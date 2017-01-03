Bursa’da 2’si ilçe başkanı 4 HDP’li tutuklandı

Mustafa Denizli, eşinin kendisinden boşanmak için 5 milyon TL istediğini, kayınbiraderlerinin evini basarak kendisini darp ettiğini söyledi.

Eski cumhuriyet savcısı ve avukat Gültekin Avcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ve TBMM'yi aşağılama suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

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Memurun zamlı maaşları belli oldu

Zammın ardından en yüksek memur maaşı 9 bin 787 lira olurken, en düşük maaş ise 2 bin 601 liraya yükseldi..