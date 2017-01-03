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Bursa’da 2’si ilçe başkanı 4 HDP’li tutuklandı

Bursa’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP’li 2 ilçe başkanı ile 2 mahalle tutuklandı.

DHA | 03.01.2017 - 20:21
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Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HDP Yıldırım ve Yenişehir ilçe binaları ile Değirmenönü ve Emek Mahallelerindeki temsilciliklerinde arama yaptı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Operasyon kapsamında, HDP Yıldırım İlçe Başkanı Mehmet K., HDP Yenişehir İlçe Başkanı Rahmi D., HDP Değirmenönü Mahalle Temsilcisi Yakup B. ve HDP Emek Mahalle Temsilcisi Nevzat D. gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edildikleri mahkemece tutuklanan 4 zanlı cezaevine gönderildi.

Bursa’da 2’si ilçe başkanı 4 HDP’li tutuklandı

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