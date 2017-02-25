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Bursa'da 3 bin konut satıldı

TÜİK'in verilerine göre ocak ayında 3 bin 942 konut satışı gerçekleşti.

25.02.2017 - 09:14
  1. Haberler
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Bursa'da 2017 Ocak ayı konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 oranında artarak 3 bin 942 adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde konut satışları 2017 Ocak ayında, 2016 Ocak ayına göre yüzde 9,8 oranında artarak 3 bin 942 adet oldu.

YÜZDE 30'LUK ARTIŞ YAŞANDI

Bursa'da konut satışlarında 2017 Ocak ayında konutların 2 bin 13 adedi ilk defa, bin 929 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Kentte satışı yapılan 3 bin 942 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artarak bin 534 adet, diğer satışlar ise yüzde 0,1 azalarak 2 bin 408 adet olarak gerçekleşti.

Bursa'da ipotekli satış yapılan bin 534 konutun 810 adedi ilk satış, 724 adedi ise ikinci el satış oldu. Ayrıca, 2017 Ocak ayında Bursa'da yabancılara 137 adet konut satışı yapıldı.

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