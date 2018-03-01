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Bursa'da 300 kilo dinamitle patlatılan bina yıkılmadı

Atıl durumda olan 13 katlı bina, kullanılan 300 kilo dinamitle yıkılmak istendi. İki kez deneme yapan ekipler binayı yıkamadı.

DHA | 01.03.2018 - 19:51..
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Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Cumhuriyet Caddesi'nde SGK'ya ait olduğu belirtilen arazide bulunan 13 katlı atıl bina için valilikten yıkım kararı alındı. Bunun üzerine binanın ilk 3 katına toplamda 300 kilogram dinamit yerleştirildi.

DİNAMİTİN KABLOLARI KOPTU

AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı patlama, geri sayımın ardından gerçekleştirildi. İlk patlamada 300 kilo dinamit ile tamamen yıkılması beklenen bina 2'nci ve 3'üncü katlara giden bağlantı kablolarının kopması nedeniyle gerçekleşmedi.

Bursa'da 300 kilo dinamitle patlatılan bina yıkılmadı

YIKIM ERTELENDİ

Yapılan incelemelerin ardından gerekli çalışmalar sağlanarak ikinci denemeyle kalan dinamitler patlatıldı ancak bina ikinci denemede de ayakta kaldı. Binanın yıkımı ertelendi.

Bursa'da 300 kilo dinamitle patlatılan bina yıkılmadı VİDEO

Bursa'da 300 kilo dinamitle patlatılan bina yıkılmadı

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