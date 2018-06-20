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Bursa'da 4 patisi kesilmiş yavru kedi bulundu

Yıldırım ilçesinde, 4 ayağı kesilmiş yavru kedi ölüsü bulundu. Polis, vahşeti gerçekleştirenleri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

DHA | 20.06.2018 - 18:29..
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Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Vatan Caddesi'nde vatandaşlar, kaldırım üzerinde 4 ayağı kesilmiş yavru kedi ölüsünü fark ederek durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Yıldırım Belediyesi Veterinerlik ekipleri, 1 aylık olduğu değerlendirilen yavru kediyi alıp, hekimliğe götürdü.

Bursa'da 4 patisi kesilmiş yavru kedi bulundu

"5 AYLIK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR"

Yıldırım Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne getirildi. Burada yapılan nekropsi sonucu Doç. Dr. M.Özgür Özyiğit'in hazırladığı Dekan Vekili Ülgen Günay'ın onayladığı teşhis ve analiz raporunda, "Nekropsisi yapılan 5 aylık olduğu tahmin edilen melez, sahipsiz  kedinin, ön bacakları art, cubiti hızasından kesilmişti. Arka bacakları ise tibo-parsal eklemlerinden travmatize edilerek dezartiküle edilmişti. Sol femurda parçalı bir kırık ve bölgesel kanamalar mevcuttu.

"İÇ ORGANLARDA KAN PIHTILARINA RASTLANDI"

Abdomende deri altında ve karın kasında oldukça yaygın ve şiddetli kanama sahaları şekillenmiştir. Karın boşluğunun muayenesinde iç organların anemik görüntüsü dikkat çekti. Bağırsak halkaları arasında mezenteriyom da kan pıhtıları mevcuttu. Göğüs boşluğunun içersinde kan pıhtılarına rastlandı." görüşü belirtildi.

ÖLMEDEN ÖNCE İŞKENCE YAPILMIŞ

Raporun, Patoloji-Anatomik tanısında ise "Hayvanın iç orgeanlarındaki anemi, deri altındaki yaygın kanamalar, bacaklarında kesiler ve sol femurdaki kırık göz önünde bulundurulduğunda hayvanın ölmeden önce travmatize edildiği gözlendi. Ölümünün hemorajik şok ve ağrı şoku ile uyumlu oluduğu düşünülmüştür." denildi.

Polis ekipleri, yavru kediyi eziyet çektirerek öldürenleri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bursa'da 4 patisi kesilmiş yavru kedi bulundu








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