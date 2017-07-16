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Bursa'da 5 hektar ormanlık alan yandı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.

16.07.2017 - 22:54
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Bursa'nın Orhaneli ilçesi Dağgüney Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir bölgeyi kapladı.

Bursa'da 5 hektar ormanlık alan yandı

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 4 helikopter, 4 arazöz, 10 itfaiye aracı ve 3 kepçe sevk edildi. Yaklaşık 80 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bursa'da 5 hektar ormanlık alan yandı

Ekiplerin soğutma çalışmasının sürdüğü yangında 5 hektara yakın ormanlık alan zarar gördü.

Bursa'da 5 hektar ormanlık alan yandı

Bursa'da 5 hektar ormanlık alan yandı

Bursa'da 5 hektar ormanlık alan yandı

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