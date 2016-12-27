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Bursa'da 5. kez soyulan büfe - izle

5. kez soyulan büfedeki hırsızlık anları kameralara yansıdı.

İHA | 27.12.2016 - 10:25
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ASD

Gece 02.30’da keşfe başlayan hırsız, yaklaşık 2 buçuk saat sonra tekrar aynı yere geldi. İş yerinin camından içeri girerek sigara ve nakit paraları çalan hırsız, güvenlik kamerasını kırmayı da ihmal etmedi.

''1 YILDA BÜFEMİ BEŞ KEZ SOYDULAR''

Beşinci defa soyulan büfenin sahibi Şerafettin Özturan, son zamanlarda artan hırsızlık olaylarından dolayı canlarının büsbütün yandığını dile getirerek, "Son birkaç yılda ekmek teknemi 4-5 defa soydular. Zararım 50-60 bin TL. Son hırsızlıkta da sigara ve nakit para çalan hırsız, bizi 3 bin TL zarara uğrattı" dedi.

Bursa'da 5. kez soyulan büfe VİDEO

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