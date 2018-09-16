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Bursa'da 5 yıl boyunca 800 bin kapak toplayan yardımsever

5 yılda 800 bin mavi kapak ve tonlarca geri dönüşüm toplayan hayırsever, elde ettiği geliri yardım dernekleri ve üniversite öğrencilerine bağışlıyor.

DHA | 16.09.2018 - 09:48..
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Bursa Soğanlı Mahallesi’nde ikamet 55 yaşındaki Nazım Gökçe, emekli olduktan sonra hayatını geri dönüşüme adadı. 2 çocuk babası Gökçe, sokak sokak, mahalle mahalle gezerek geri dönüşüm malzemeleri topluyor.

Bursa'da 5 yıl boyunca 800 bin kapak toplayan yardımsever

Topladığı malzemeleri evinde biriktiren Gökçe, daha sonra onları satıp elde ettiği geliri engelli dernekleri ve üniversitede okuyan öğrencilere bağışlıyor.

KARTON DA TOPLUYOR

5 yıldır geri dönüşüm işiyle ilgilendiğini ifade eden Gökçe, "Geçen seneye kadar 3 milyon kapak topladım. Ağırlığı 2,5 ton geldi. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Derneğine verdim. Eskisi gibi kapak olmadığı için yardım derneklerine yardım yapmak aklıma geldi. Karton toplamaya başladım. Bu işi bırakamadım. Hedeflerimi büyütüyorum. 100 çuval naylon var, 50 çuvaldan fazla pet şişe, 7 ton karton, 500 kilo plastik kasa, 800 bin civarında kapak topladım. Ben işçi emeklisiyim" dedi.

Bursa'da 5 yıl boyunca 800 bin kapak toplayan yardımsever

"KENDİMİ BU İŞE ADADIM"

Hayatı yaşamak gerektiğini anlatan Gökçe, "Emekli olduktan sonra işe girmek istemedim. Kendimi bu işe adadım. Yardım dernekleri ve engelliler için çalışıyorum. Hedefim 10 ton toplamak. Günde karton toplarken fazla gidemiyorum. 30-40 kiloyu omzumda taşıdım. Bu görüntü her şeyi anlatıyor" diye konuştu.

Bursa'da 5 yıl boyunca 800 bin kapak toplayan yardımsever

Son geri dönüşümlerin hepsini 6 ay içerisinde topladığını belirten Gökçe, "Geri dönüşümlerin hepsini 6 ayda topladım. Gece gündüz toplamak için mücadele ettim. Bunların hepsini geri dönüşümcüye vereceğim. Kapaklar engelli kardeşlerimize gidecek. Birkaç yardım derneği ve üniversitede iyi bölümde okuyan öğrencilere parayı bağışlayacağım" şeklinde konuştu.

Bursa'da 5 yıl boyunca 800 bin kapak toplayan yardımsever

Bursa'da 5 yıl boyunca 800 bin kapak toplayan yardımsever

Bursa'da 5 yıl boyunca 800 bin kapak toplayan yardımsever

Bursa'da 5 yıl boyunca 800 bin kapak toplayan yardımsever

Bursa'da 5 yıl boyunca 800 bin kapak toplayan yardımsever

Bursa'da 5 yıl boyunca 800 bin kapak toplayan yardımsever

Bursa'da 5 yıl boyunca 800 bin kapak toplayan yardımsever

Bursa'da 5 yıl boyunca 800 bin kapak toplayan yardımsever

Bursa'da 5 yıl boyunca 800 bin kapak toplayan yardımsever

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