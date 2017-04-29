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Bursa'da 6 yolcu otobüsü yandı

Bursa'da tamir bakım servisinin otoparkında çıkan yangında 6 yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi, bir otobüste hasar oluştu.

29.04.2017 - 04:34
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Bursa'da 6 yolcu otobüsü yandı

Merkez Osmangazi ilçesindeki Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında bir otomotiv firmasına bağlı yetkili servisin otoparkında yangın çıktı. Otobüslerden birinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede çevredeki diğer araçlara sıçradı.

Otopark çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye ekibi ile çok sayıda polis sevk edildi.

Polisler otoparkın yakınından geçen İstanbul Caddesi'nde güvenlik önlemi alarak trafiğin kontrolünü sağladı. İtfaiye ekipleri ise yaklaşık iki saatte yangını söndürdü.

Otoparktaki 6 yolcu otobüsünün kullanılamaz hale gelmesine ve bir otobüste hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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