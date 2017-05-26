Bursa'da 62 bin inci kullanılan kaftan Guinness'e aday

Bursa'da girişimci Vildan Yolu tarafından tasarlanan ve üretilen 'Osmanlı Nilüfer Hatun' adlı kaftan, Guinness Rekorlar Kitabı'na aday oldu. Kaftanın lansmanı, Tophane Saltanat Kapı'da halka açık düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi.

PROSEDÜRLER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK

Yolcu, Guinness Rekorlar Kitabı ile ilgili resmi prosedürlerin önümüzdeki günlerde başlatılacağını sözlerine ekledi.

62 bin inci kullanılan kaftan Guinness'e aday- İZLE

KAFTANDA 62 BİN BEYAZ İNCİ VAR

Bursa Mehter Takımının gösterisiyle başlayan tanıtımda, 62 bin 23 adet inciden oluşan, 7 kişilik ekipler hazırlanan ve 35 bin lira malolan kaftanı, manken Sibel Kara sundu.

GUİNESS REKORLAR KİTABI'NA ADAY OLDU

Bursalılar, büyük alkış ve beğeni toplayan kaftanla fotoğraf çektirdi. Kaftanın tasarımcısı Vildan Yolcu, Osmanlı Nilüfer Hatun Kaftanı’nın mor kadife kumaştan üretildiğini belirterek, “Desenli ve nakışlı kaftan üzerinde tam olarak 62 bin 23 adet beyaz inciyi taşıyor. İnciler kaftanın fesine, kolye, kemer, kollar ve apoletleri ile kadife kumaş üzerine özel olarak işlendi. Kaftan üzerindeki desen ve nakışlara da 5 bin adet mor kristal taş işlendi. Projeye 17 Kasım 2016 tarihinde başladık ve eserimiz 16 Mayıs 2017 tarihinde tamamlandı. Çok yoğun ancak keyifli bir çalışma dönemi geçirdik. 7 kişilik ekibimizle titizlikle çalıştığımız projenin maliyeti de toplam 35 bin lira. Gururlu ve mutluyuz. Dünya rekoruna ve Guiness Rekorlar Kitabı'na aday olduk. Kaftanımızı Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi’ne hediye edeceğiz” diye konuştu.