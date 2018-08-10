Bursa'da 650 bin yapı imar barışından yararlanacak

Çevre Şehircilik Bursa İl Müdürü Cemaleddin Başaran, Bursa’da 1 milyon 100 bin kayıtsız bağımsız birimin olduğunu ve bu yapılardan yaklaşık 650 bininin, imar barışından faydalanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Bursa Şubesi ve Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) işbirliğiyle gerçekleştirilen 'İmar Barışı' konulu bilgilendirme toplantısına vatandaşlar geniş katılım sağladı. Başvuruların sürdüğü barışın kapsamının, geçmiştekilere göre çok daha geniş olduğunu dikkat çeken Çevre Şehircilik Bursa İl Müdürü Cemaleddin Başaran, Bursa’da 1 milyon 100 bin kayıtsız bağımsız birimden bahsedildiğini, bunların yaklaşık 650 bin birim imar barışından faydalanmasının öngörüldüğünü söyledi.

BAŞVURU SAYISI 123 BİN DOLAYINDA

Türkiye genelinde en çok başvurunun İstanbul, İzmir, Konya ve Kocaeli’nin ardından Bursa’da yapıldığını belirten İl Müdürü Başaran, 20 gün önceye kadarki başvuru sayısının 123 bin dolayında olduğunu hatırlattı. Bazı istisnalar haricinde birçok yapının imar barışından faydalanabileceğini söyleyen Başaran, bu çalışmanın bir af değil, barış olduğuna vurgu yaptı.

"BARIŞIN KAPSAMI ÇOK GENİŞ"

Başaran, “Bu barışın kapsamı çok geniş. Sit, mera nerede olursa olsun kayıt belgesi almaya muktedir yapılar. Mülkiyet hakkını belirleyen bir kanun değil. Başvuru maliklerden bir tanesi tarafından yapılmalı, kanun bunu öngörüyor. Bakanlıktan gelen yetkililer sahada ilçelerde denetimlerini gerçekleştiriyor. Mevzuatı herkes okumuştur, gerçeğe aykırı beyanda bulunanların belgeleri iptal olunur ve suç duyurusunda bulunuluyor. Bunları hepsini işleteceğiz.” diye konuştu.