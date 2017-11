Bursa'da 700 yıllık çiftlikte safkan atlar yetiştiriliyor

Osmanlı payitahtı Bursa'da yaklaşık 700 yıl önce sarayın ve ordunun at ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Çiftlikat-ı Hümayun, 1926'dan sonra Karacabey Harası ve 1984'ten bu yana ise TİGEM Karacabey İşletmesi olarak faaliyetini sürdürüyor.

Karacabey ile Mustafakemalpaşa ilçeleri arasında şu anda yaklaşık 87 bin 500 dekar alanda hizmet veren TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde, safkan Arap atlarının yanı sıra buğday, mısır, ayçiçeği, kanola, yonca, silaj mısır ve fiğ üretimi gibi bitkisel üretim, sığır ve koyun gibi hayvancılık faaliyetleri ile Kangal ve Akbaş ırkı çoban köpekleri yetiştiriciliği de gerçekleştiriliyor.



Yüzyıllardır atçılığın bulunduğu geniş alanda bugün TİGEM tarafından Arap atları yetiştirilirken, önünden geçen Bursa-İzmir karayolunun hemen karşısında bulunan TİGEM'den kiralık bölümde ise TJK tarafından İngiliz atı yetiştiriciliği yapılıyor.



Aralarından karayolu bulunan karşılıklı bu iki hara, yarış atı sektörüne her yıl milyonlarca liralık değer katıyor.

380 BAŞ SAFKAN ARAP ATI

TİGEM işletmesinde, Arap atı yetiştiriciliği, 1932-1936 yıllarında Lübnan, Suriye ve Irak'tan 141 baş safkan Arap atının getirilmesiyle başladı. İşletmedeki safkan Arap atları, 9 değişik baba kan hattı ve 41 ana kan hattından üretiliyor. 380 baş safkan Arap atının bulunduğu işletmede her yıl ortalama 100 at satışı yapılıyor.

TJK'NIN SAFKAN İNGİLİZ ATI YETİŞTİREN EN BÜYÜK HARASI

TİGEM'den kiralık alanda bulunan TJK Karacabey Pansiyon Harası ise 2001'de hizmete girdi. Yaklaşık 5 bin dekar arazi üzerine kurulu olan hara TJK'nin safkan İngiliz yarış atı yetiştiren en büyük harası.



Toplam 3 bin 89 dekarlık 188 adet padoğun bulunduğu hara, padok alanı açısından aynı zamanda Avrupa'nın sayılı büyük haraları arasında yer alıyor.



Her yıl 600-750 kısrağın aşım gördüğü, 300 büyük (yearling) tayın yetiştirildiği, 350 daimi kısrağın bulunduğu haradaki at mevcudu, ocak-haziran aylarındaki sezon döneminde doğumlar, aşımlar, misafir olarak giriş yapan kısraklar ve onların taylarıyla at popülasyonu bin 200'e ulaşıyor. Yıl boyunca hizmet veren harada, sezon dışında at sayısı 700 civarına düşüyor.