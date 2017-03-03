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Bursa'da alkollü adam dövdüğü sevgilisini eve kilitledi

Bolu'da sevgilisinin döverek eve kitlediği 4 aylık hamile kadın, itfaiyenin merdivenli aracıyla camdan çıkarıldı.

03.03.2017 - 12:31
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Bahçelievler Mahallesi, Nergis Sokak'ta 5 katlı apartmanda oturan Gizem S., sabah polisi arayarak sevgilisinin kendisini dövdüğünü ve 3'üncü kattaki eve kilitlediği ihbarında bulundu. Gelen polis ekibi kapıyı açamayınca, itfaiyeden yardım istedi.

DAYAKTAN YÜZÜ ŞİŞEN VE MORLUKLAR OLUŞAN HAMİLE KADIN EVDEN ÇIKARILDI

Gördüğü şiddet nedeniyle sağ gözü tamamanen kapanan, yüzü şişen ve morluklar oluşan Gizem S., itfaiye erinin yardımıyla pencereden merdivenli aracın sepetine alındı. Aşağıya indirilirken gözyaşlarını tutamayan Gizem S., 112 Acil ambulansında ilk tedavisi yapıldıktan sonra İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde hamile kadının yüzünde ve kollarında darp izleri olduğu belirlendi.

HAMİLE KADINI DÖVEREK EVE KAPATAN SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Tedavisi devam eden Gizem S.'yi döverek sabah kapıyı üzerine kilitleyip evden çıktığı ileri sürülen İlker T., polis ekipleri tarafından başka bir evde gözaltına alındı.

Bursa'da alkollü adam dövdüğü sevgilisini eve kilitledi

ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN İFADESİ ALINAMADI

İlker T.'nin alkollü olduğu, bu yüzden henüz ifadesinin alınmadığı belirtildi. Polisin yaptığı araştırmada 4 aylık hamile Gizem S. ile İlker T.'nin dün akşam evde bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, İlker T.'nin alkolün de etkisiyle Gizem S.'ye şiddet uyguladığı belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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