taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.300
USD
3,8293
EURO
4,0870
ALTIN
148,45
PETR
54,3300

Bursa’da alkollü sürücü aracını ateşe verdi

Bursa’da trafik kazası yapan alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracını ateşe verdi.

20.01.2017 - 04:37
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bursa’da alkollü sürücü aracını ateşe verdi

Olay Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde gece 02.30 sularında meydana geldi.

Bursa merkezden Yıldırım istikametine ilerleyen 16 ADK 41 plakalı araç sürücüsü Ali K. önünde seyir halinde olan Murat Ö. idaresindeki 16 CSG 47 plakalı araca Davutdede Metro İstasyonu yanında arkadan çarptı.

Bursa’da alkollü sürücü aracını ateşe verdi

KOLTUK KILIFINI TUTUŞTURDU

Kazanın ardından sürücüler tartışma yaşarken olay yerine gelen polis ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalıştığı sırada Ali K. aracının koltuk kılıfını çıkartarak çakmakla tutuşturdu ve arabasının içine attı.

Bursa’da alkollü sürücü aracını ateşe verdi

Kısa sürede alev alan araç olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın’da yaralanma olmazken yanan araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa’da alkollü sürücü aracını ateşe verdi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Trump ölürse yerine kimin geçeceğini hesapladı

CNN Trump ölürse yerine kimin geçeceğini hesapladı

35
Senegal'den Gambiya'ya askeri müdahale

Senegal'den Gambiya'ya askeri müdahale

21
Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa mahkemesine gideceğiz açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa mahkemesine gideceğiz açıklaması

170
15 Temmuz Gazisi: Evraklarımla ilgilenilmedi

15 Temmuz Gazisi: Evraklarımla ilgilenilmedi

16
Reina teröristi yaptıklarından pişman değil

Reina teröristi yaptıklarından pişman değil

35
Obama 330 kişinin daha cezasını indirdi

Obama 330 kişinin daha cezasını indirdi

6
Niğde merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

Niğde merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM