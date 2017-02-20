Bursa'da anne-baba katili cezaevinde öldü

Bursa'nın İznik ilçesi Beyler Mahallesi'nde oturan ve 6 yıl önce ortadan kaybolan Emine- Ahmet Refik Öner çiftinin öldürülüp, evlerinin bahçesine gömüldüğü 24 Nisan 2014 tarihinde İstanbul'da gözaltına alınan oğulları Kenan Öner'in günlüklerinin incelenmesi sonucu ortaya çıktı.

ANNE VE BABASI ÖLDÜRÜP BAHÇEYE GÖMEN OĞULLARI TUTUKLANDI

Çiftin İznik'teki evlerinin bahçesinde üçüncü kez yapılan kazıda, kafa tasları ve bazı kemik parçaları bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testinde kemiklerin, parçalanarak gömüldüğü ortaya çıkan Öner çiftine ait olduğu saptandı. İncelemede çiftin kafataslarında kurşun deliği bulundu. Anne ve babasının katili olmakla suçlanan Kenan Öner tutuklandı.

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜRBOYU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

​İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde kasten öldürme, tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçlarından yargılanan Kenan Öner, 12 Haziran'da yapılan son duruşmada anne ve babasını öldürdüğü gerekçesiyle ayrı ayrı iki kez ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezasına çarptırıldı.

CEZEVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Temyiz için Yargıtay'a gönderilen dosyadaki ceza, 21 Kasım 2106'da onandı. Tekirdağ Yüksek Güvenlikli F Tipi cezaevi'nde cezasını çeken Kenan Öner'in 25 Ocak'ta şeker komasına girerek, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve yaşamını yitirdiği belirtildi.