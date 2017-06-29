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Bursa'da apartmana yılan girdi

İnegöl ilçesinde bir apartmana giren yılan, Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri tarafından yakalandı.

29.06.2017 - 11:43
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Bir apartmana giren yaklaşık 75 santimetre boyundaki yılan, apartman boşluğundaki bisikletin üzerine çıktı. Bisiklet üzerinde duran yılan, dairesinden çıkan apartman sakini tarafından fark edildi.

YILAN YAKALANARAK DOĞAL YAŞAMA SALINDI

Apartman sakini, durumu hemen belediyeye bildirdi. Belirtilen adrese gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri, koruyucu eldiven giyerek yılanı yakaladı. Fileye konularak koruma altına alınan yılan, daha sonra doğal yaşama salındı.

Bursa'da apartmana yılan girdi

Bursa'da apartmana yılan girdi

Bursa'da apartmana yılan girdi

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