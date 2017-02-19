Bursa'da araç restorana girdi: 9 yaralı

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Yeni Yalova Yolu Caddesi'nde bulunan bir restorana girerek burada yemek yiyen kişilere çarptı.

YARALILARNDA 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibiyle, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır, 9 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Araç içinde içki şişelerinin olduğu gözlenirken, polis ekipleri olay yerinde ve çevrede güvenlik önlemi aldı.