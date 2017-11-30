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Bursa'da at eti satanlara baskın

Bursa Osmangazi'de piyasa at eti sürenlere operasyon yapıldı. Operasyonda 300 kilogram et ele geçirildi.

İHA | 30.11.2017 - 15:39..
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Bursa Osmangazi'de piyasaya at eti sürüldüğü ihbarını alan jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

2 ATIN KAFASI BULUNDU

Çalca mevkiinde anahtarları üzerinde terk edilmiş halde bir araç bulundu. Aracın içinden S.Ç. isimli şahsın sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı ile yüzülmüş halde 2 atın kafası, ayakları, 15 poşet içerisinde 306 kilogram et, 2 adet bıçak, 1 adet balta, 1 adet el feneri ele geçirildi. Aracın F.Ç’ye ait olduğu belirlendi.

Bursa'da at eti satanlara baskın

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bölgede bulunan kameralar incelenirken, kamyonette 2 atın bulunduğu tespit edildi. Etlerden alınan numuneler Osmangazi İlçe Tarım Müdürlüğüne gönderilirken, geri kalan etler imha için zabıta ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan M.B., V.T., S.Ç. isimli şahıslar adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.B. ve S.Ç. tutuklandı. V.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da at eti satanlara baskın

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