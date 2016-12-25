Bursa'da AVM önünde bomba paniği

Saat 22.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde bir market önüne bırakılan sahipsiz valiz öğrenciler tarafından fark edildi. Önce polis merkezi ekibine haber verildi. Olay yerine sevk edilen 15 ekip şerit çekip güvenlik tedbiri aldı.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Atatürk Caddesi trafiğe kapatılırken, bazı restoran ve kafeteryalar boşaltıldı bazılarından öğrencilerin dışarı çıkmasına izin verilmedi.

FÜNYE İLE PATLATILDI

Meraklı kalabalık belli bir mesafede imha çalışmasını izlemek için toplandı. Olay yerine gelen bomba imha ekibi özel kıyafet giyip, "kontrollü patlama" anonsunun ardından şüpheli valizi fünye ile patlattı.

Valizden kullanılmış kıyafetler çıkarken, binlerce kişi rahat bir nefes aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



