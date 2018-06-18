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Bursa'da balık avlarken ceset buldu

İnegöl'de balık avlamaya giden bir balıkçının oltasına ceset takıldı. Erkek cesedinin kime ait olduğu emniyet ekipleri tarafından araştırılıyor.

İHA | 18.06.2018 - 00:19..
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Boğazköy Barajı'na balık tutmaya giden genç, bir süre sonra oltasına ağır bir şeyin takıldığını fark etti. Oltayı çekmeye başlayan balıkçı, insan cesedini görünce jandarmayı aradı.

Bursa'da balık avlarken ceset buldu


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, baraj içindeki erkek cesedinin çıkarılması için arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Hamzabey mahallesi Koca Çayı mevkiinde gelen İnegöl itfaiyesi Arama kurtarma ekipleri sudaki cesedi çıkardı.

İlk belirlemelere göre 50 yaşlarındaki erkek şahsın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da balık avlarken ceset buldu


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