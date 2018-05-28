Bursa'da barajlar taşma sınırına ulaştı

Gol atmak için kalesini terk eden kaleci gol yedi

Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na: Böyle siyasetçi mi olur?

1 6 bin liralık bileziğini çalanın geri getirmesini istiyor Tekirdağ Malkara'da 39 yaşındaki Nezaket Eteş muayene için gittiği hastanede 6 bin liralık bileziğini çalan hırsıza seslendi, bileziğini istedi.

2 Ramazan, sigarayı bırakmanın tam zamanı TÜSAD Tütün Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazmi Bilir tarafından yapılan açıklamada, sigara ve kalp sağlığı arasındaki ilişkiye dikkat çekildi.

3 Falcon 9 roketi fotoğraf makinesini eritti 22 Mayıs'ta fırlatılan roketi görüntülemek isteyen fotoğrafçı Bill Ingalls'ın fotoğraf makinesi hasar gördü.

4 Madridli futbolcular şampiyonluk için aynı pozu verdi Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u yenerek üst üste 3. defa kupanın sahibi olan Real Madrid'de futbolcuların maç öncesi totem yaptığı ortaya çıktı.

5 Sedef hastalarına keselenmek yasak Sedef hastalığı ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatan Dermatoloji Uzmanı H. Deniz Yardımcı, en çok düşülen hatanın keselenmek olduğunu söyledi.

6 TRT aracına saldıran CHP'lilere soruşturma Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün ilçedeki programını takip eden TRT ekibini taşıyan araca yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.