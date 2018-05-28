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Bursa'da barajlar taşma sınırına ulaştı

Son günlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Doğancı ve Nilüfer Barajları'nda doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı.

İHA | 28.05.2018 - 16:34..
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Son 10 yılın en şiddetli yağışlarının görüldüğü Bursa'da geçtiğimiz cuma günü Uludağ'a rekor seviyede yağışlar düşünce batı tarafındaki 3 ayrı vadide heyelan meydana gelmiş sel suları ve çamur Bursa - Orhaneli Karayolu'nun kapanmasına sebep olmuştu.

Sel sebebiyle aynı bölgedeki Doğancı köyünde de evler yıkılmıştı. Dağdan gelen sular aynı bölgede bulunan Doğancı barajını besleyen dereyle birleşip baraj gölüne döküldü.

Bursa'da barajlar taşma sınırına ulaştı

NİLÜFER ÇAYI'NA AKAN SULAR TAŞKINA YOL AÇTI

Dün doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan Doğancı Barajı'nda tek kapak açılarak su tahliyesi yapılmaya başlandı. Barajdan boşaltılan sular Nilüfer Çayı'nın bazı noktalarında taşkınlara yol açtı.

Öte yandan Meteoroloji yetkililerine göre haftanın ilk günü yağış beklenmezken, Salı gününden itibaren yeni bir yağışlı hava periyoduna girilmesi bekleniyor.

Bu gün hava sıcaklığı Bursa'da 25 dereceye kadar yükselirken, yarın gök gürültülü sağanak yağış tekrar geri gelecek.

Bursa'da barajlar taşma sınırına ulaştı VİDEO


Bursa'da barajlar taşma sınırına ulaştı

Bursa'da barajlar taşma sınırına ulaştı


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