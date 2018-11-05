taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.43235
Euro
6.1942
Altın
1234.805
Borsa
94123.02
Gram Altın
215.657

Bursa'da bir araç otobüs durağına girdi: 3 yaralı

Bursa Atatürk Caddesinde seyreden araca aynı yönde seyreden başka bir otomobil çarptı.

İHA | 05.11.2018 - 03:08..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bursa'daki kazanaın etkisi ile kontrolden çıkan araç otobüs durağına daldı. Durakta bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Bursa'da bir araç otobüs durağına girdi: 3 yaralı

ALKOLLÜ ŞOFÖR ARKADAN ÇARPTI

Neslihan A. kontrolündeki 16 J 7328 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden ve alkollü olduğu iddia edilen Barış T. (36) kontrolündeki 16 LTF 33 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan Neslihan A. kontrolündeki otomobil, yol kenarında bulunan otobüs durağına daldı. Kazada durakta bulunan İlayda T.(3), Zahide Kasap ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs yaralandı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri Zahide Kasap'ı sıkıştığı otobüs durağından kurtardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bursa'da bir araç otobüs durağına girdi: 3 yaralı


SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken alkollü olduğu iddia edilen Barış T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrailli kadın Hollanda'daki İsrail protestosunu bastı

İsrailli kadın Hollanda'daki İsrail protestosunu bastı

32
Yalova'da balkondan kaçmak isteye kadın 4. kattan düştü

Yalova'da balkondan kaçmak isteye kadın 4. kattan düştü

29
Bağdat'ta DEAŞ saldırısı: 8 ölü

Bağdat'ta DEAŞ saldırısı: 8 ölü

13
Bilecik'te silahlı kavga: 4 yaralı

Bilecik'te silahlı kavga: 4 yaralı

2
Bir araç evin çatısına uçtu

Bir araç evin çatısına uçtu

0
Esad Rus Lavrentiev ile görüştü

Esad Rus Lavrentiev ile görüştü

2
Tekirdağ'da 378 sürücüye ceza

Tekirdağ'da 378 sürücüye ceza

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM