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Bursa’da bir ayda 87 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Bursa'da bir ay içerisinde düzenlenen 515 ayrı operasyonda yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA | 06.12.2017 - 14:19..
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 ayda yaptıkları faaliyetleri açıkladı.

515 ayrı operasyonda 703 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 166 kişiye ‘uyuşturucu ticareti yapmak’, 537 şüpheliye ise, ‘kullanmak için uyuşturucu satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan işlem yaptı. Bu şüphelilerden 87’si sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Bursa’da bir ayda 87 kişi uyuşturucudan tutuklandı

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 94 kilo sıvı metamfetamin, 300 kilo metamfetamin imalatında kullanılan kimyasal, 3 kilo 532 gram metamfetamin, 4 kilo 300 gram esrar, 3 kilo 457 gram bonzai, 577 adet ectasy, 56.75 gram kokain, 8.4 gram eroin ve 30 kök kenevir ele geçirildi.

Bursa’da bir ayda 87 kişi uyuşturucudan tutuklandı

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