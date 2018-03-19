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Bursa'da bir kişi 5 aylık hamile olan eski eşini vurdu

Bursa'da yaşayan 36 yaşındaki Hüseyin B., 5 aylık hamile eski eşi Merve P.’yi silahla vurdu.

İHA | 19.03.2018 - 04:05..
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İnegöl'de 27 yaşındaki eski eşi Merve P. ile beraber yaşayan Hüseyin B., 5 aylık hamile kadını yanlışlıkla vurdu. Kafasından vurulan Merve P., ağır yaralandı.

Bursa'da bir kişi 5 aylık hamile olan eski eşini vurdu

SİLAHI ELİNDEN ALMAK İSTERKEN ATEŞ ALDI

Hamile kadın, eski eşinden beraber gezmek için talepte bulundu. Kadının talebini reddeden adam, bir süre dışarı çıktıktan sonra eve geldi. Evde otururken eski eşinin silahını alan kadın, silahı kendisine doğrulttu. O sırada adam, kadının elindeki silahı almak isterken silah bir anda ateş aldı.

Yanağından giren kurşun kadının kafasının arkasından çıktı. Bir anda şoka giren adam, kanlar içinde yatan kadını kucağına alarak daireden çıkıp alt komşularından yardım istedi.

Bursa'da bir kişi 5 aylık hamile olan eski eşini vurdu


YARALI KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ağır yaralı kadın, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Alkollü olduğu tespit edilen adam ise 3 katlı apartmanın giriş kapısında bir anda yere düşerek bayıldı.

Bayılan adam da ambulansla devlet hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Tedavinin ardından kendine gelen adamın, “Gezme nedeniyle sevgilimle tartıştım. Benim silahımı alıp kendisine doğrultunca, bende silahı almak isterken bir anda silah ateş aldı.” dediği öğrenildi.

Bursa'da bir kişi 5 aylık hamile olan eski eşini vurdu


SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda 5 aylık hamile olduğu tespit edilen ve sağlık durumu kritik olan kadın ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayın bir numaralı şüphelisi hastaneden ekip otosuna bindirilirken, basın mensuplarının çekmesini istemeyince yüzünü hastane örtüsüyle kapatmaya çalışması dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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