Gülbahçe Mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda; sokak üzerinde silah sesi duyarak dışarıya çıkan mahalle sakinleri, yerde kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi fark ederek sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından silahla vurulan 32 yaşındaki Turhan Gün'ü Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan Gün'ün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayından ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Turhan Gün'ün kim ya da kimler tarafından vurulduğunu tespit etmeye çalışan ekipler bölgedeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da bir kişi sokak ortasında başından vuruldu- VİDEO