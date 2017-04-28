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Bursa'da bir kişi tartıştığı annesini boğdu

Bursa'daki evlerinde tartışma sırasında annesini boğduğu öne sürülen genç, polis tarafından gözaltına alındı.

28.04.2017 - 07:59
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Bursa'da bir kişi tartıştığı annesini boğdu

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi.

ÖRÜTÜYLE ANNESİNİ BOĞDU

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Aykut Sevinç ile 55 yaşındaki annesi Nevin Sevinç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aykut sevinç eline geçirdiği örtüyle annesini boğarak öldürdü.

Daha sonra dışarı çıkan ve "Annemi öldürdüm" diye bağıran Sevinç, evin yakınında devriye atan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın ardından eve giden polis ekipleri, anne Nevin Sevinç'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sevinç'in cenazesi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

UYUŞTURUCU SABIKASI VAR

Aykut Seviç'in uyuşturucu madde kullanma ve adam yaralamadan sabıkası bulunduğu ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Şüpheli, alınan ilk ifadesinde annesinin kız arkadaşı ile olan ilişkisini onaylamadığını, dün istihareye yattığını ve gördüğü rüyada annesini öldürmesi gerektiğine dair işaret aldığını, bu nedenle annesi Nevin Sevinç'i öldürdüğü belirtildi.

Öte yandan Sevinç'in ağabeyinin 10 yıl önce aynı evde intihar ettiği, babasının ise yakın bir zamanda vefat ettiği öğrenildi.

Bursa'da bir kişi tartıştığı annesini boğdu

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