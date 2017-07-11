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Bursa'da tavuk firmasına çevre kirliliği cezası

Beyaz et sektöründe marka haline gelen bir firma, atıklarını denize bıraktığı gerekçesiyle 127 bin lira ceza aldı.

11.07.2017 - 16:38
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Bursa Valiliği, Mudanya İlçesi'nde bir tavuk firmasına, çevreyi kirlettiği gerekcesiyle para cezası kesti, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Valilik, firmanın çevreye verdiği zararı 30 gün içerisinde gidermemesi halinde işletmeyi kapatacağını duyurdu.

Bursa'da, beyaz et sektöründe marka haline gelen bir firmanın, atıklarını Ketendere üzerinden denize akıttığı yönündeki haberlerin özellikle yerel basında yer almasından sonra, Bursa Valiliği soruşturma başlatı. Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca yapılan denetimde soz konusu firmanın atıklarının, arıtılmadan deşarz edildiğini tesbit etti.

UYUMLU ŞARTLAR SAĞLANMAZSA KAPATILACAK

Valilikten yapılan açıklamada, "2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 8. ve 11. Maddeleri ile Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 37. Maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, işletmeye Çevre kanununun 20/f maddesi kapsamında idari para cezası uygulanmış olup, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Firmaya uygunsuzluğun giderilmesi için 30 günlük süre verilmiş olup, olumsuzluğun giderilmediği takdirde işletmenin kapatılması yönünde işlem uygulanacaktır.” denildi.

Bu arada firmaya kesilen toplam para cezasının 127 bin lira olduğu belirtildi.

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