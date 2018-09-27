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Bursa'da bir zanlı sevgilisini öldürdü

Bursa'da yaşayan Şengül Vatansever, ayrılmak istediği sevgilisi tarafından vahşice öldürüldü.

İHA | 27.09.2018 - 22:38..
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. Ümit V., ayrılmak isteyen sevgilisi Şengül Vatansever'i ve kendisini benzin dökerek yaktı.

Bursa'da bir zanlı sevgilisini öldürdü


ÖNCE SEVGİLİSİNİ SONRA KENDİNİ YAKTI

Zanlı, Millet Mahallesi’nde park ettiği aracın içinde Vatansever ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Ümit V. arabada bulunan benzini önce genç kadının üzerine daha sonra kendi üzerine döküp ateşe verdi.

Ümit V., vücudunun yüzde 70’inde yanıklar oluşan Vatansever’i Botanik Park civarında araçtan atarak oradan uzaklaştı.

Bursa'da bir zanlı sevgilisini öldürdü


GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Olayı çevredeki vatandaşlar genç kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Vatansever, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Araçla kaçmaya çalışan Ümit V. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan zanlı, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ümit V.’nin sağlık durumu ciddiyetini korurken zanlının henüz ifadesi henüz alınamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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