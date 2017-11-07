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Bursa'da boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Merkez Nilüfer ilçesinde, boğazı kesilmiş ve vücudunun birçok yerinden bıçaklanmış bir erkeğe ait ceset bulundu.

07.11.2017 - 04:24
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Çalı Mahallesi'nde evine gitmek üzere yürüyen bir çiftçi, Geyveli Caddesi'ne geldiği sırada boş arazide hareketsiz yatan kişiyi gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, söz konusu kişinin öldüğünü belirledi.

Cesedin 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu, boğazının kesildiği ve vücudunun 20 yerinden bıçaklandığı da tespit edildi.

Bursa'da boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Olay yerindeki incelemelerin ardından ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi ve cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'da boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

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