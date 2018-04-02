taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.442
USD
3,9750
EURO
4,8959
ALTIN
171,52
PETR
67,5200

Bursa'da bomba alarmı

Askeri lise önündeki otobüs durağında unutulan çanta, şüphe üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde açıldı.

DHA | 02.04.2018 - 23:17..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Merkez Yıldırım İlçesi Işıklar Askeri Lisesi önünde bulunan otobüs durağında akşam saatlerinde çanta gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye şerit çekerek çevre güvenliğini alırken, yolu tek yönlü trafiğe kapatarak araçların kontrollü geçmesini sağladı.

Bursa'da bomba alarmı

ÇANTADAN EVRAKLAR ÇIKTI

Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı, yaptığı incelemenin ardından çantayı kontrollü şekilde açtı. Bir kişi tarafından unutulduğu düşünülen çantanın içerisinden evraklar çıktı. Önlemler kaldırılan trafik akışı normale dönerken, çanta ve içerisindeki evraklar polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri çantayı bırakan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

Bursa'da bomba alarmı

Bursa'da bomba alarmı

Bursa'da bomba alarmı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

8
Cep telefonu hayatını kurtardı

Cep telefonu hayatını kurtardı

3
Hamas: İsrail ile normalleşmeyi reddediyoruz

Hamas: İsrail ile normalleşmeyi reddediyoruz

0
Yüksek Seçim Kurulu deposunda yangın

Yüksek Seçim Kurulu deposunda yangın

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM