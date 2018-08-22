Bursa'da boru patladı mahsuller su içinde yüzdü

Bursa'nın Yenişehir İlçesi Söylemiş köyünde yer altından geçen bir su borusu patladı. Patlayan su borusunu tamir edemeyen köylü ekiplere haber verdi.

"NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Ekiplerin bunun üzerinde suyu daha çok açmasıyla birlikte tarlada bulunan mahsuller sular altında kaldı.

Söylemiş köyünde çiftçilikle uğraşan Hasan Erin, "Biberin tam da para yaptığı sırada DSİ'nin ihmalkarlığından ve personelin iş yapmadığından dolayı tarlamıza giremiyoruz. Yetkililere ve Yenişehir Sulama Birliğine ulaşamıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bursa milletvekillerimizden yardım bekliyoruz." diye konuştu.