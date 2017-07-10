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Bursa'da boya fabrikasında yangın

Bursa Nilüfer'de çıkan yangına çok sayıda itfaiye müdahale etti.

10.07.2017 - 18:51
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İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi'ndeki boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına çok sayıda Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracı ile müdahale edildi.

MAHALLELİ TAHLİYE EDİLDİ

Söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü arazözü ile bir helikopter de destek veriyor. Ekipler, alevlerin, civardaki iki eve ve bir otomobile sıçraması üzerine kısa süredeki bu yangınları söndürdü. Çevredeki evlerde ikamet eden mahalle sakinleri, tahliye edildi.

Bursa'da boya fabrikasında yangın

ORMANA SIÇRAMAMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR

Söndürme çalışmalarını yürüten ve dumandan etkilenen itfaiye erlerinden 3'ü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen bazı erlere de olay yerinde müdahale edildi.

Çevredeki birçok ağacınzarar gördüğü yangının, civardaki ormanlık alana sıçramaması için çaba harcanıyor. Yangın esnasında patlamalar meydana gelmesi nedeniyle vatandaşlar, olay yerinden uzaklaştırılıyor.

Bursa'da boya fabrikasında yangın

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