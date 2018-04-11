taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.281
USD
4,1659
EURO
5,1561
ALTIN
181,12
PETR
71,4400

Bursa'da bulunan yavru domuz koruma altına alındı

Bursa'da, 30 günlük olduğu değerlendirilen yavru domuz, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün bahçesinde koruma altına alındı.

DHA | 11.04.2018 - 15:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bursa'da vatandaşlar tarafından ormanlık alanda bir yavru domuz bulundu. Koruma altına alınan domuzun 1 aylık olduğu belirtildi.

"ÖZEL OLARAK BESLENİYOR"

Konuyla ilgili bilgi veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, "Hayvanı veteriner hekim arkadaşlarımız özel olarak besliyor. Biraz geliştikten sonra Karacabey ilçemizde bulunan Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edeceğiz. Bu tür olaylarda hayvanlar insanlara alıştığı için doğaya uyum sağlamakta zorluk çekiyor. Benzer sıkıntı gözlemlenirse domuz yavrusu bundan sonra burada kalacak." ifadelerini kullandı.

Bursa'da bulunan yavru domuz koruma altına alındı



Bursa'da bulunan yavru domuz koruma altına alındı



Bursa'da bulunan yavru domuz koruma altına alındı



Bursa'da bulunan yavru domuz koruma altına alındı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Koridora dökülen temizleyici 21 öğrenciyi hastanelik etti
Manisa’nın Demirci ilçesinde bir okulda temizlik sırasında kullanılan çamaşır suyu ve tuz ruhu karışımından etkilenen 21 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama
Pamukkale'de yastık içerisine saklanmış bin 690 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
TSK'dan PKK'ya eş zamanlı operasyon
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesi, Hakkari'nin Çukurca ilçesi ve Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesindeki operasyonlarda 35 el yapımı patlayıcı imha etti.
İç ısıtan kağıt oyma sanatı çalışmaları
Kağıt hayatımızın her anında var. Sanatın da bir çok dalında rastlamak mümkün. Bu kağıtlar ise bizzat sanat. Yüzünüzde birer masum gülümsemeye sebep olacak kağıt oyma sanatı işleri...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yiğit Bulut'un dolar yorumu

Yiğit Bulut'un dolar yorumu

436
Dev filo Akdeniz'e ilerliyor

Dev filo Akdeniz'e ilerliyor

258
Trump: Hazırlan Rusya, çünkü bu füzeler gelecek

Trump: Hazırlan Rusya, çünkü bu füzeler gelecek

301
Deniz Baykal, Erdoğan'ı Afrin için tebrik etti

Deniz Baykal, Erdoğan'ı Afrin için tebrik etti

57
FOX'ta sahaya çıkan başörtülü çocuklar hedef gösterildi

FOX'ta sahaya çıkan başörtülü çocuklar hedef gösterildi

375
Suudi Arabistan PKK'ya yardım gönderdi

Suudi Arabistan PKK'ya yardım gönderdi

217
THY'de uçak içi ısısı 23 dereceye sabitlendi

THY'de uçak içi ısısı 23 dereceye sabitlendi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM