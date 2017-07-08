Bursa'da çadırları yıkılan Romanlar göbek attı

Emniyet Asayiş Şube, Uyuşturucu ile Mücadele Şube, Çevik Kuvvet Müdürlüğü ile zabıta ekipleri bu sabah Romanlar'ın kaldığı 4 farklı mahalledeki çadır kentlere yönelik operasyon yaptı.

GBT SORGUSU YAPILDI, ÇADIRLAR ARANDI

Operasyonlarda Romanlar'ın bulunduğu çadırlar boşaltılırken, çadırlarda ve kalanların GBT sorgusu yapıldı. Narkotik köpeği Alfa’nın da kullanıldığı olayda çadırlar didik didik arandı.

ÇADIRLARI YIKILIRKEN GÖBEK ATTILAR

Yapılan aramaların ardından çadırlar, iş makineleri tarafından yıkıldı. Bu sırada Romanlar, çadırlarının yıkıldığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensubunun kamerasına dönerek göbek atmaya başladı. Çadırların içerisindeki eşyaları at arabalarına yükleyen Romanlar, aldıkları bölgeden ayrıldı.





















