Çatıda tedbirsiz çalışan işçi korkuttu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Güzelyalı mahallesinde 3 katlı binanın çatısına çıkan bir işçi, tedbir almadan çalışmaya başladı. Ölümle burun buruna olmasına rağmen aldırış etmeden çatıdaki kiremitleri onaran işçi dakikalarca canını hiçe sayarak çalıştı.

RAHAT HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Bir vatandaşın görüp saniye saniye kamerayla kaydettiği görüntüler, hayatı adeta pamuk ipliğine bağlı işçinin rahat tavırlarını gözler önüne serdi. Kiremitleri aktaran işçi dakikalar boyunca ölüme davetiye çıkardı.

Yaşanan bu ihmal belediye tarafından yapılan denetimlerin yeterli olup olmadığı sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.





