Bursa'da cezaevi firarisi karısını bıçakladı

Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tutuklu olarak cezaevinde yatan Tarık D., (39) imam nikahıyla birlikte yaşadığı eşi İclal G.'nin (36) kendisini aldattığını iddia ederek, cezaevinden firar etti.

Bursa'ya karısının yaşadığı eve gelen cezaevi firarisi kapısının önünde İclal G.'yi bıçakladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

POLİSLERE DİRENDİ

Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmayıp direnen Tarık D., yaralı İclal G.'yi rehin aldı. Saldırgan, kadını darbederek evin içerisine taşırken kendisine müdahale etmek isteyen polis ekiplerine tehditler savurdu.

ÖZEL HAREKAT EVİ KUŞATTI

Polis ekiplerinin sözlerini ikna olmayan saldırgan şahıs için bölgeye Özel Harekat ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri, operasyon için evi kuşattı.

3 SAAT SONUNDA TESLİM OLDU

Öfkeli mahallelinin linç girişimi için olay yerine sevk edilen Çevik Kuvvet ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Müzakereci polis, 3 saati geçen ikna çabaları üzerine Tarık D.'yi ikna etti.