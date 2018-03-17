Bursa'da çıkan yangından itfaiye eri kedilere kalp masajı yaptı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde ısıtıcı sobadan yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası ev ahali dumandan etkilendi. Evde bulunan anne kedi ve yavru kedilerin de dumandan etkilendiğini gören itfaiye eri müdahale etti ancak kedileri kurtaramadı.

1 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Gece saatlerinde Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Çirişhane Mahallesi Yavuz Sokak üzerindeki bir evde yangın çıktı. Isıtıcı soba takılı olan prizden çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi etkisi altına aldı.

Yangını fark eden komşuların 110 ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, evde bulunan Furkan A.(17), annesi Gülten A. ve büyükannesi Şükriye A.(76) ile büyükbabası Tahir A’yı(82) binadan tahliye etti.

Öte yandan Şükriye A’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.





KEDİLER İTFAİYE ERİNİN MÜCADELESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürürken dumandan etkilenen Furkan A. ile Tahir A. Çekirge Devlet Hastanesine anne Gülten A. ve yaşlı anne Şükriye A. Bursa Devlet Hastanesine sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada yangın soğutma çalışmaları yaptıkları sırada bir odada anne kedi ile iki yavruna denk geldi.

Dumandan etkilenen ve hareketsiz kalan kedileri bir kutuya koyarak temiz havaya çıkaran itfaiye eri, anne kediyi kurtarmak için uzun süre kalp masajı yaptı. İtfaiye erinin tüm müdahalelerine rağmen anne kedi ile yavru kediler kurtarılamadı.



