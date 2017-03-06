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Bursa'da cinayet

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir sitede silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

06.03.2017 - 06:12
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Bursa'da cinayet

Ömerbey Mahallesi'nde bir sitede kapıcı olan İbrahim D, sitede henüz belirlenemeyen bir nedenle Baykal Ö. (39) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim D, Baykal Ö'ye silahla ateş ederek başından ve dizinden yaraladı.

KAÇAN ZANLI ARANIYOR

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Baykal Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Baykal Ö'nün cesedi, güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan İbrahim D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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