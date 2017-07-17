Bursa'da cinsel gücü artıran ürünlere operasyon

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri yasak olmasına rağmen içerisinde afyodizyak etkisi yapan sildenafil ve romatizma tedavisinde kullanılan maddeler karıştırılan cinsel gücü arttırıcı ürünlere yönelik operasyon düzenledi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Merkez Osmangazi İlçesi'nde 4 işyeri, 2 depo ve 1 araca eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda sahte olarak üretildiği anlaşılan çeşitli markalarda ve üzerinde cinsel etkileri yazılı piyasa değeri yaklaşık 735 bin 445 lira olan, 570 cinsel uyarıcı ıslak mendil, 3 bin 5 uyarıcı sprey, 16 bin 11 adet cinsel uyarıcı film tablet, 8 bin 751 adet enerji içeceği olmak üzere toplam 28 bin 637 adet ürüne el konuldu. 5 kişi gözaltına alındı.





