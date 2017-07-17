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Bursa'da cinsel gücü artıran ürünlere operasyon

Operasyonda, piyasa değeri 735 bin 445 lira olan 28 bin 637 adet ürün ele geçirildi.

17.07.2017 - 18:15
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Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri yasak olmasına rağmen içerisinde afyodizyak etkisi yapan sildenafil ve romatizma tedavisinde kullanılan maddeler karıştırılan cinsel gücü arttırıcı ürünlere yönelik operasyon düzenledi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Merkez Osmangazi İlçesi'nde 4 işyeri, 2 depo ve 1 araca eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda sahte olarak üretildiği anlaşılan çeşitli markalarda ve üzerinde cinsel etkileri yazılı piyasa değeri yaklaşık 735 bin 445 lira olan,  570 cinsel uyarıcı ıslak mendil, 3 bin 5 uyarıcı sprey, 16 bin 11 adet cinsel uyarıcı film tablet, 8 bin 751 adet enerji içeceği  olmak üzere toplam 28 bin 637 adet ürüne el konuldu. 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da cinsel gücü artıran ürünlere operasyon

Bursa'da cinsel gücü artıran ürünlere operasyon

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