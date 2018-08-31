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Bursa'da cip zeytin dükkanına girdi: 2 ölü 1 yaralı

64 yaşındaki alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kullandığı araç zeytin dükkanına daldı.

DHA | 31.08.2018 - 00:35..
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen 64 yaşındaki Ercan K., otoparktan çıkarken cipinin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sahil kenarında bulunan Köylü Pazarı'ndaki dükkana girdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Bursa'da cip zeytin dükkanına girdi: 2 ölü 1 yaralı


YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Tirilye'ye gezmeye gelen Ercan K., 34 EN 4579 plakalı cipiyle otoparktan çıktığı  sırada aracın direksiyon kontrolünü yitirerek Köylü Pazarı'nda bulunan zeytin dükkanına ve jandarma noktasına girdi.

Bu sırada dükkanda bulunan Bahtınur Bora ile Hatice bilgin olay yerinde hayatını kaybederken, Binnaz Mersin ise ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından dükkan içinde sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Mudanya Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerine gelen Jandarma ekipleri alkollü olduğu iddia edilen Ercan K.'yı gözaltına alırken, Bahtınur Bora ile Hatice Mersin'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Bursa'da cip zeytin dükkanına girdi: 2 ölü 1 yaralı


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